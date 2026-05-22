В Павлово-Посадском округе капремонт школы №11 выполнили на 40%

Капитальный ремонт средней школы №11 в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа выполнен на 40%. Работы ведутся по госпрограмме за счет регионального бюджета, завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется из регионального бюджета.

«Сейчас на объекте задействованы 30 специалистов и две единицы техники. Выполняются отделочные, кровельные и фасадные работы, ведется монтаж инженерных сетей», — сообщили в пресс-службе.

В здании площадью 3889,3 кв. м обновят кровлю и фасад, проведут внутреннюю отделку и обустроят входные группы. Также заменят системы отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации, установят новые окна и двери. После завершения строительных работ школу оснастят новой мебелью и оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. Мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.