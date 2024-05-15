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Развозжаев: в Севастополе работает ПВО

ПВО сбивает воздушные цели над Севастополем
Происшествия

ПВО сбивает воздушные цели над Севастополем, заявил губернатор Михаил Развозжаев.

«В Севастополе работает ПВО. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности и призвал горожан соблюдать меры безопасности.

Ранее дежурные средства ПВО поразили воздушную цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя 19 апреля.