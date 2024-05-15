Развозжаев: в Севастополе работает ПВО

«В Севастополе работает ПВО. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности и призвал горожан соблюдать меры безопасности.

Ранее дежурные средства ПВО поразили воздушную цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя 19 апреля.