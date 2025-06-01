Развожаев назвал подрыв моста и крушение поезда в Брянской области актом террора

Происшествие с подрывом моста и последующим крушением пассажирского поезда Климово — Москва не оставило равнодушным никого в России. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале выразил соболезнования губернатору Брянской области Александру Богомазу, а также назвал случившееся актом террора, направленного против мирных россиян.

«В Брянской области произошел подрыв моста и крушение поезда. Это не просто ЧП, это бесчеловечный акт террора, направленный против мирных жителей, который потрясает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что этот акт террора не случайно сделан накануне Дня защиты детей. Взрослые с детьми ехали из Климова в Москву, каникулы начались. Ехали к родственникам, ехали в свои первые путешествия», — отметил Развожаев.

По словам Развожаева, невозможно спокойно читать новостные сводки о пострадавших людях, которые получили серьезные травмы. Особенно тяжело осознавать, что в трагедии травмировался совсем крошечный ребенок — восьмимесячный малыш.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что террористам нет и не может быть оправдания, а их действия, направленные особенно против детей, можно расценить как вызов всему цивилизованному обществу. Всем пострадавшим Развожаев пожелал скорейшего выздоровления, а семьям погибших — выразил глубочайшие соболезнования.

Ранее в МЧС России сообщили, что на месте крушения пассажирского поезда работает 180 спасателей, которые разбирают конструкции и освобождают железнодорожное полотно. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.