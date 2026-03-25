Развод превратился в кошмар: муж-тиран караулит россиянку и громит ее авто

В Новосибирске девушка по имени Марина (имя изменено) заявила, что год вынуждена скрываться от агрессивного мужа. По ее словам, обращения в полицию не приносят никакого результата, а нападки мужчины, с которым она пытается развестись, становятся невыносимыми.

В одной из соцсетей девушка опубликовала видео, в котором показала агрессию мужчины — он специально разбил ей машину, сломал зеркало и оскорблял. Она также рассказала, что уже больше года терпит насилие со стороны супруга, с которым пытается расторгнуть брак. Несмотря на многочисленные вызовы полиции и поданные заявления, ситуация не меняется. Муж продолжает распускать руки и устраивать погромы в доме, хотя ранее давал обещания исправиться и даже посещал психолога.

Отказ от примирения

С начала января жительница Новосибирска была вынуждена покинуть общее жилье и теперь живет вместе с ребенком у подруги. Забрать свои вещи из дома ей удается с большим трудом. Попытки урегулировать конфликт мирным путем также не увенчались успехом: муж то соглашается на диалог, то снова начинает мстить и отказывается от договоренностей. Судебные заседания по разделу имущества регулярно переносятся.

Мужчина не оплачивает аренду квартиры, проживает в ней вместе с братом и другими женщинами, однако при этом продолжает преследовать свою законную супругу. По ее словам, он круглосуточно разъезжает по городу в поисках ее и принадлежащего ей автомобиля.

Ситуация переросла в открытое столкновение среди дня: преследователь намеренно врезался в бампер ее машины и разбил зеркало после того, как женщина отказалась выйти к нему и вызвала сотрудников Госавтоинспекции и полиции.

Несмотря на агрессивное поведение, мужчина продолжает говорить о своих чувствах и настаивает на примирении. Его действия пугают ребенка женщины, который не является их общим.

Реакция полиции

Полиция на место происшествия так и не приехала — по телефону пострадавшей лишь сообщили, что заявление необходимо написать самостоятельно и привезти в отделение на следующий день.

Девушка также рассказала, что мужчина систематически отбирает у нее вещи: он забрал практически все имущество, включая беспроводные наушники, а телефон ей удалось вернуть лишь после борьбы. При каждой встрече он нападает на нее и отнимает все, что находит при ней.

Пострадавшая отметила, что полиция бездействует, а разобраться в юридических вопросах самостоятельно она не может. Сейчас она откладывает деньги на процедуру банкротства. Преследователь не реагирует на поданное заявление и открыто насмехается над ним, а ситуация продолжает ухудшаться.

Не имея сил больше противостоять происходящему в одиночку, она решила предать случившееся огласке.

