Разрушительный паводок затопил более 20 домов и 200 участков в Томской области
Фото - © Александр Рыбалка / Фотобанк Лори
25 жилых домов и 222 приусадебных участка были затоплены паводком в Томской области. В регионе провели эвакуацию 81 человека, сообщает Baza.
Количество воды в реке Томь за день выросло на 120 сантиметров. 11 апреля местные власти анонсировали увеличение уровня до 600 сантиметров, а в Пасху он вырос до более 870 см.
Хуже всего пришлось жителям деревни Черная речка. Там из-за стихии были затоплены 25 жилых домов и 222 участка. Из населенного пункта провели эвакуацию 73 людей, не менее 17 домов лишились света.
К ликвидации затора рядом с Боярскими островами привлекли сотрудников из Красноярска. Они подорвали ледяное препятствие на Томи, таким образом удалось восстановить ледоход.
