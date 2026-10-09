Разрушающийся флигель на Васильевском острове угрожает жителям

В Петербурге флигель на 4-й линии Васильевского острова, 39б, раскололся напополам. Часть здания нависла над парадной соседнего дома и угрожает его жителям, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Памятник архитектуры много лет находится в аварийном состоянии. По информации комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории (КГИОП), до 1990-х годов флигель был жилым. Сейчас он находится в частной собственности.

В 2021 году владельца обязали законсервировать здание, провести противоаварийные работы, а затем реставрацию. Собственник не выполнил охранные обязательства, и дело дошло до суда. Ответчиком выступила Роза Табелян.

В конце августа Красносельский районный суд обязал Табелян разработать и согласовать с КГИОП проектную документацию по реставрации. На это суд отвел год со дня вступления решения в законную силу. По данным редакции, документы пока не поступили в ведомство.

Северный и южный каменные флигели формируют исторический фронт застройки 4-й линии. Они сохранили симметричную композицию и декор фасадов. Между ними прежде стоял главный деревянный дом: в начале XX века его демонтировали и устроили на этом месте сад.

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