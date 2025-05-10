Разрисовал стекла буквой Z: мужчина испортил окна языковой школы в Петербурге

Окна школы английского языка Lingua Jet на проспекте Славы в Санкт-Петербурге разрисовал неизвестный, он нанес на них букву Z, сообщает «Осторожно, новости».

Владелица школы рассказала, что она работает 10 лет и конфликтов у нее никогда не было. Но вечером 5 мая злоумышленник на окнах школы нарисовал Z. Потом еще две ночи подряд мужчина обливал стекла краской.

«Мы думаем, что его пугают наши британские флаги. Они нарисованы на рекламе организации, что логично, потому что школа английского языка. Никого это раньше не смущало. И теперь вот эта вот ситуация началась», — поделилась предпринимательница.

Она отметила, что боится, так как думает, что неизвестный будет и дальше портить окна школы.

По словам владелицы школы, неизвестный приходил подготовленный. Мужчина заранее надевал кепку, ждал пока пройдут люди и только после этого распылял краску.

Она обратилась к участковому, но тот ответил, что «не будет заниматься этом делом». Женщина планирует написать в прокуратуру Санкт-Петербурга, потому что боится за жизнь сотрудников и несовершеннолетних студентов.