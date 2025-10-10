Разорвало на части: Dodge на полной скорости влетел в столб на шоссе в Москве

Иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве, движение затруднено

Вечером 10 октября в Москве на шоссе Энтузиастов Dodge врезался в столб освещения, в результате чего автомобиль разбился вдребезги. Из-за аварии образовалась пробка, на месте работают спасатели, сообщили в столичном Дептрансе .

Предварительно известно, что авария произошла в районе дома № 31. Там автомобиль марки Dodge врезался в мачту освещения, от удара транспортное средства разорвало на части.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено на 1 полосе из 3 в сторону центра на 1,2 км. Выбирайте пути объезда», — предупредили москвичей в Дептрансе.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно, что у машины в том числе оторвало передний мост. Внутри салона оказался зажат один человек, его извлекают спасатели. На транспортном средстве были установлены киргизские номера.

