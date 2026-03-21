Разобрали потолок и сломали интернет: парни искали закладку в доме в Петербурге

Петербургские парни искали закладку в щитке и оставили квартиру без интернета

В жилом доме на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге двое парней в поисках закладки испортили подъезд, сообщает «Mash на Мойке» .

Незнакомцы занимались поисками под камерой и на глазах у жильцов. Они искали с таким большим рвением, что задели кабель и ликвидировали доступ к wi-fi одного из жителей.

В итоге горожане отбили у незваных гостей распределительный щиток и вызвали полицию.

На видео, снятом одним из жильцов, показан частично разобранный потолок. А также два парня, один из которых держит за ноги другого — ищущего в щите закладку, забравшись туда по пояс.

