Разобрали потолок и сломали интернет: парни искали закладку в доме в Петербурге

Петербургские парни искали закладку в щитке и оставили квартиру без интернета
В жилом доме на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге двое парней в поисках закладки испортили подъезд, сообщает «Mash на Мойке».
Незнакомцы занимались поисками под камерой и на глазах у жильцов. Они искали с таким большим рвением, что задели кабель и ликвидировали доступ к wi-fi одного из жителей.
В итоге горожане отбили у незваных гостей распределительный щиток и вызвали полицию.
На видео, снятом одним из жильцов, показан частично разобранный потолок. А также два парня, один из которых держит за ноги другого — ищущего в щите закладку, забравшись туда по пояс.
