Разнесли аварийный люк: ХК «Трактор» сняли с рейса за пьяный дебош в самолете

Хоккеистов «Трактора» сняли с рейса за пьяный дебош в самолете

Хоккейную команду «Трактор» сняли с рейса Хабаровск — Челябинск, из-за того, что после празднования победы спортсмены разнесли аварийный люк, сообщает Mash .

Хоккеисты летели рейсом RA-73101, который отправился из аэропорта 17 февраля в 13:56 по местному времени.

Экс-чемпионы РФ ранее разгромили «Амур» со счетом 5:2 и отпраздновали победу. А когда они сели в чартер, то кто-то из команды толкнул аварийную дверь лайнера Boeing 738, из-за этого открылся люк на крыло, сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован.

После данного происшествия хоккеистов высадили.

Посте инцидента самолет отправился на место стоянки и через 1,5 часа направился к взлетно-посадочной полосе, где забрал спортсменов и без происшествий сел в Челябинске.