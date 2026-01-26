Разъяренный сосед несколько раз выстрелил в голову парня из-за шумной вечеринки

Ранним утром в многоквартирном доме на востоке Москвы молодежная вечеринка обернулась трагедией: один из участников получил ранение в голову из травматического пистолета и был госпитализирован. Выстрел произвел разъяренный сосед, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что все произошло на Салтыковской улице. Компания из пяти человек, продолжив отдых после посещения бара, прибыла в гости к приятелю. Веселье сопровождалось алкоголем и громкой музыкой.

Около 05:00 сосед, устав от шума, связался по телефону с владельцем квартиры, требуя прекратить шумное мероприятие. Он пригрозил принять решительные меры, если вечеринка не закончится.

В итоге 23-летний молодой человек попытался урегулировать конфликт, заверив соседа, что вскоре все разойдутся. Однако сосед, решив наказать шумную компанию, вызвал другого парня на разговор в подъезд.

Вскоре словесный спор перерос в применение оружия. Разъяренный из-за шума сосед несколько раз выстрелил в голову молодому человеку из травматического пистолета, а затем скрылся в своей квартире. Пострадавший был госпитализирован и провел сутки в реанимационном отделении.

В настоящее время его состояние улучшилось, и он переведен в обычную палату. Стрелявший задержан полицией. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

