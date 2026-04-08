Разгул стихии в Ростове-на-Дону: молния ударила в подстанцию, горят провода

Провода загорелись после удара молнии по подстанции в Ростове-на-Дону

Молния ударила в подстанцию в Ростове-на-Дону на улице Содружества. Начался пожар, провода заискрились и воспламенились, сообщает Telegram-канал « Это Ростов новости ».

Люди, живущие в доме рядом с подстанцией, рассказали, что сначала услышали сильный раскат грома. Затем у них исчез свет. Электричества нет в части Западного.

На опубликованном видео слышен громкий гул. Провода начали искриться и гореть после попадания молнии в подстанцию.

На Ростов-на-Дону также обрушился град. Для автомобилей он безопасен, но местным жителям может доставить неудобство.

