Раздуло жестко, лопнула десна: девушка поковырялась в носу и заработала проблемы

Девушка неудачно поковырялась в носу — внутри образовалась ранка, которая сильно болела. После этого лицо блогерши стало сильно отекать, верхняя губа буквально нависала над нижней, а врачи разводили руками и не знали, что делать с этой бедой.

Пострадавшая приняла самостоятельное решение и стала мазать нос мазью с антибиотиком. Через 4 дня отек сошел, но уже спустя несколько недель ситуация повторилась, хотя в носу девушка больше не ковырялась.

После отека гайморовой пазухи блогер направилась к лору, который увидел раздражение. Врач назначил новую мазь с антибиотиком, которой пациентка плотно намазала нос на ночь.

«Я проснулась с очень опухшим лицом. У меня плохо все двигалось. Я испугалась, что это на эту мазь. Я стала прикладывать холод, все что угодно делать. Я выпала из работы, я очень плохо себя чувствовала, я не могла смеяться», — вспомнила девушка.

Ужасный отек сошел за неделю, однако спустя время ситуация снова повторилась, но в этот раз ничего не помогало. ЛОР развела руками и отправила пациентку к дерматологу. Та назначила антибиотики и УЗИ лица. Хорошо, что таблетки помогли, но лицо девушки раздуло так, что у нее лопнула внутри десна.

«Я вас прошу не ковыряться в носу. Вот какой у меня был вывод», — заключила блогер.

