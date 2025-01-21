Разбогател на 1 млн долларов: главный психиатр ВСУ задержан за растрату

Главный психиатр ВСУ задержан сотрудниками СБУ по подозрению в растрате 1 млн долларов за время вооруженного конфликта с Россией, сообщается в Telegram-канале службы.

Задержанный также занимал пост зампреда Центральной ВЛК и занимался вопросами пригодности бойцов к военной службе.

Как выяснили силовики, мужчина обзавелся необоснованными активами, общая сумма которых превысила 1 млн долларов. Но приобретенное богатство фигурант уголовного дела в свою декларацию включать не стал, а переписал все на родственников — жену, дочь, сыновей — и иных посторонних лиц.

За период с 2022 по 2024 год у главного психиатра ВСУ появились: частный дом и 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области, 2 квартиры в столице Украины и 1 — в Одессе. Автопарк задержанного пополнился двумя иномарками BMW Х7 (2024 и 2022 г. в.), а еще BMW Х5 (2023 г. в.) и BMW Х3 (2022 г. в).

При обысках у фигуранта нашли 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро.

На мужчину готовят сообщение о подозрении по статьям за незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного, а также об аресте его активов.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко пишет, что речь идет об Олеге Друзе.