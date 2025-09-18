Разбита в хлам: человек погиб в ДТП с грузовиком на трассе А-107 в Подмосковье

сегодня в 11:03

Один человек погиб в ДТП с грузовиком на трассе А-107 в Подмосковье

Дорожная авария произошла на 4 км автодороги А-107 в Московской области, столкнулись грузовик и легковая машина, сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

Предварительно, водитель 1982 года рождения за рулем грузовика JAC при повороте налево не пропустил легковой автомобиль ВАЗ и столкнулся с ним.

В результате данной аварии погиб водитель легкового авто 1985 года рождения.

На фото с места ДТП видно, что передняя часть ВАЗ полностью разбита и смята.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам начатой проверки они примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее на пересечении Красногвардейской и Комсомольской улиц в Коломне произошло массовое ДТП.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.