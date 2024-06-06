«Разбил бутылку об голову»: боец СВО избил девушку за отказ в знакомстве

В Краснодарском крае женщина утверждает, что ее избил участник спецоперации на Украине, которому та отказала в знакомстве. После этого, по словам пострадавшей, мужчина вернулся в зону СВО, сообщает Газета.ru .

Россиянка заявила, что на нее напал военный, который ранее отбывал наказание за покушение на убийство и из колонии отправился в зону боевых действий. По словам пострадавшей, в тот вечер она гуляла с подругами, и навстречу им вышел мужчина. Им оказался участник СВО, который покинул часть и, как утверждает женщина, был под воздействием наркотиков.

«Он кричал нам: „Девочки, давайте познакомимся“, „Пошли ко мне в гости“. Когда мы ему сказали, что мы не знакомимся, он снял футболку с себя, начал на нас бежать и кричать: „Вы че тут ходите“, дергать за руки. Он разбил мне стеклянную бутылку об голову, ударил кирпичом по спине и наносил удары по лицу с ноги, а затем скрылся», — рассказала жительница Кубани.

По словам пострадавшей, на судмедэкспертизе стало известно, что у нее сломан нос, а помимо многочисленных ссадин и ушибов, также имеется сотрясение головного мозга.

В краснодарском главке МВД заявили, что по данному факту проводится проверка.