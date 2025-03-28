Расследование завершено: названа причина катастрофы SSJ в Шереметьево в 2019 г

МАК: катастрофа SSJ в 2019 году в Шереметьево произошла из-за действий капитана

Крушение самолета SSJ в Шереметьево, произошедшее в мае 2019 года, случилось из-за некоординированных управляющих действий капитана при посадке лайнера, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В авиакатастрофе погиб 41 человек из 78 находившихся на борту, сообщает РИА Новости .

«Причиной авиационного происшествия с самолетом RRJ-95B RA-89098 явились некоординированные управляющие действия КВС на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП („козлении“)», — говорится в документе.

Неорганизованные действия капитана судна выражались в «неоднократном несоразмерном знакопеременном перемещении ручки управления по тангажу с фиксацией в крайних положениях», добавили в МАК.

После завершения расследования комитет также посоветовал авиавластям России внести правки и дополнения в закон, чтобы усилить контроль над рисками при подготовке летчиков.

Самолет Superjet 100 «Аэрофлота» разбился 5 мая 2019 года в Шереметьево, куда экстренно вернулся из рейса Москва — Мурманск. Он совершил жесткую посадку после 28 минут полета. В результате ЧП погиб 41 человек, большинство из них (25) — жители Мурманской области.