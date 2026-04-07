Распечатали себе срок: в копицентре спалили решивших обмануть бабушку аферистов

Владелец копировальной студии в Мытищах рассказал в своем блоге в соцсети, как раскрыл мошенников, которые хотели обмануть 89-летнюю бабушку.

По словам бизнесмена, к нему обратился клиент за распечаткой документов, еще он попросил скрепить их степлером так, чтобы не было видно, что там написано. Но мужчина решил заглянуть в них и увидел, что это документы злоумышленников, которые хотят обмануть пенсионерку на 200 тыс. рублей, заставив заплатить штраф «за дискредитацию армии».

Тогда бдительный бизнесмен позвонил в полицию и все рассказал. Полицейские задержали курьера мошенников, который приехал забирать документы. Дальнейшее развитие событий предпринимателю неизвестно.

Под видео с рассказом об аферистах подписчики поблагодарили мужчину за бдительность.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.