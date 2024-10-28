Раскрыты подробности о тату убитого при вторжении под Брянск наемника

Один из боевиков, которого ликвидировали при попытке прорваться в Брянскую область, при жизни набил себе татуировку элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Об этом сообщили в ФСБ, пишет РИА Новости .

Судя по информации из открытых источников, бойцы 75-го полка участвовали в войне во Вьетнаме в конце 1960-х годов. Кроме того, один из парашютно-десантных батальонов 75-го полка рейнджеров находится в перманентном состоянии повышенной боеготовности. Этих военных могут перебросить в любую точку планеты в течение 18 часов.

75-й полк рейнджеров США занимается разведкой, саботажем и диверсиями в тылу врага. Его бойцы обучены на ликвидацию высокопоставленных целей, уничтожение стратегически важной инфраструктуры противника, захват и удержание аэродромов.

По данным ФСБ, 28 октября при попытке пробиться в Брянскую область уничтожили четверых иностранных военных. Выживших членов ДРГ поразили ракетно-артиллерийским ударом.