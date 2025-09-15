Раскапывает могилы и ест мертвецов: в России завелся неуловимый трупоед

В Челябинской области завелся медведь-трупоед, который раскапывал могилы и съедал останки погребенных. Минэкологии уже одобрило отлов хищника, но пока его не удается поймать, сообщает Mash .

По информации журналистов, медведь устроил разгром на Уреньгинском кладбище в Златоусте. Сейчас охотники и егеря ищут косолапого по всем городским кладбищам.

Очевидцы также успели запечатлеть на видео медведя, когда он ел останки мертвеца из разрытой могилы.

«Смотри, ест, ест он, смотри! Не боится даже ни х***! Смотри! Вон, стоим прямо напротив него, смотри. Вот он, реально, смотри: ему пофигу, он могилу хавает. Кого он, интересно, ест? И по х*** ему, слышь, не боится ни х***!» — говорил оператор видео, снимая хищника.

Подобная ситуация уже происходила в России в конце августа. Тогда медведь разрыл могилы и съел умерших в Хабаровском крае, из-за чего атакованное кладбище пришлось закрыть до конца сентября.

