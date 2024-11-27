Расчет группы спецназа «Ахмат» уничтожил военных в форме НАТО в Курской области

Оператор дронов с позывным Элджей рассказал, что расчет беспилотников группы «Аида» спецназа «Ахмат» обнаружил и ликвидировал группу бойцов в форме НАТО в лесу к северо-востоку от Суджи в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости .

Разведка «Аиды» при помощи дронов выявила перемещение группы противника. При корректировке оператор ударил по блиндажу, где, возможно, спрятались враги.

«По ним работают и ВКС России, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим», — сказал военный.

Как добавил Элджей, беспилотники наблюдают за происходящим и проводят объективный контроль. Его напарник добавил, что бойцы не один раз видели движение в этой лесополосе людей, одетых в форму НАТО.

В Курской, Белгородской и Брянской областях РФ действует режим контртеррористической операции (КТО).