Расчет «Бука» отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении

Во время боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства российские бойцы обнаружили и захватили цели, которые двигались в сторону охраняемого объекта.

Командиры зенитного ракетного дивизиона оперативно приняли решение уничтожить выявленные цели. Расчет «Бук-М2» запустил зенитные управляемые ракеты и уничтожил средства воздушного нападения ВСУ на безопасном удалении.

Заместитель командира батареи с позывным Бык рассказал, что «Буком» можно сбить спокойно все цели, комплекс рассчитан на их скорости, высоты и дальности.

«Относительно недавно во время боевой работы засекли цель, по параметрам было определено, что это ATACMS. Командный пункт дал задачу поразить цель. Цель зашла в зону поражения, прошел пуск, она была уничтожена. Даже по такой сложной цели сработали отлично», — отметил военнослужащий.