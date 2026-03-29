Ранил водителя: петербуржец с молотком и ножом атаковал автобус

сегодня в 20:57

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина напал на водителя автобуса маршрута № 300. Дебошир использовал молоток и нож, которыми разбил лобовое стекло кабины, сообщает «Фонтанка» .

В результате происшествия водитель получил порезы руки от разлетевшихся осколков.

Пострадавшему сотруднику транспортной компании сразу же оказали первую помощь прямо на месте происшествия.

Дебошира удалось задержать сотрудникам 42 отдела полиции. Причины, по которым мужчина устроил погром в автобусе, пока не установлены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.