Ракета упала рядом с немецким круизным лайнером в порту Абу-Даби
Фото - © By Radomianin - Own work, CC BY-SA 4.0
В порту Абу-Даби ракета упала около немецкого круизного лайнера Mein Schiff 4, сообщает РЕН ТВ.
Как пишет газета Bild, на борту судна находятся около 3,5 тыс. человек.
Очевидец рассказал, что рядом раздался громкий взрыв. Команда заявила людям о необходимости пройти внутрь, избегать окон и сохранять спокойствие.
В феврале Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
