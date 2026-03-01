сегодня в 17:45

Ракета упала рядом с немецким круизным лайнером в порту Абу-Даби

В порту Абу-Даби ракета упала около немецкого круизного лайнера Mein Schiff 4, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет газета Bild, на борту судна находятся около 3,5 тыс. человек.

Очевидец рассказал, что рядом раздался громкий взрыв. Команда заявила людям о необходимости пройти внутрь, избегать окон и сохранять спокойствие.

В феврале Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

