Работники «Мособлпожспаса» в Сергиевом Посаде спасли застрявшую в вентиляции кошку

Заместитель начальника части Сергей Шумов рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жители многоэтажки из города Сергиев Посад, которые в ванной комнате услышали шорох и жалобное мяуканье, а затем в вентиляции обнаружили бездомную кошку. Самостоятельно они не смогли вызволить животное из западни и вызвали специалистов.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели попытались подобраться к кошке из соседних квартир и подвала, но безуспешно. Тогда работники подразделения, получив согласие собственников жилья, с помощью специальных инструментов сделали отверстие в стене ванной комнаты и осторожно вытащили пленницу из шахты. Животное оказалось ослабленным, и специалисты отвезли его в ветеринарную клинику. К счастью, с кошкой все было в порядке. Неравнодушные жильцы квартиры, которые вызвали спасателей, приютили у себя пушистую гостью», — заключил Сергей Шумов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.