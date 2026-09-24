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Работник компании погиб на производстве в Крапивинском районе

Происшествия

В феврале 2026 года работник коммерческой компании погиб на производстве в Крапивинском районе, сообщает Сiбдепо.

Прокуратура Кузбасса проверила обстоятельства гибели сотрудника. Проверка установила, что руководство компании не обеспечило работникам безопасные условия труда.

Компания выплатила родным погибшего 2 миллиона рублей.

У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей.

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