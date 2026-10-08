Рабочие нашли 7 гробов с человеческими останками у резиденции губернатора в США

В США на территории резиденции губернатора Северной Дакоты случайно обнаружили человеческие останки возрастом более 100 лет, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Рабочие наткнулись на семь гробов и деревянный ящик. По информации издания People, предварительный анализ показал, что останки принадлежат двум женщинам, двум мужчинам, двум подросткам мужского пола и одному ребенку.

В XIX веке на этом месте располагалось кладбище. В 1880-х годах его решили перенести. Предположительно, рабочие того времени по ошибке оставили часть останков на прежнем месте.

По данным властей, на участке могут находиться еще около 10 могил. Обнаруженные останки планируют перезахоронить.

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