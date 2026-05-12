Пытался убежать: подросток открыл стрельбу в школе под Краснодаром
В одной из школ Краснодарского края произошло ЧП. Подросток открыл стрельбу из пневматического оружия, сообщает Kub Mash.
Стрелком оказался девятиклассник. По предварительным данным, пострадали двое детей. Их увезли в больницу.
После стрельбы подросток пытался скрыться. На одной из улиц его успели задержать правоохранители.
Причины и мотивы стрельбы устанавливаются. Официальных комментариев пока не поступало.
