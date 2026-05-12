Пытался убежать: подросток открыл стрельбу в школе под Краснодаром

сегодня в 14:02

Подросток открыл стрельбу из пневматики в школе Краснодарского края

В одной из школ Краснодарского края произошло ЧП. Подросток открыл стрельбу из пневматического оружия, сообщает Kub Mash .

Стрелком оказался девятиклассник. По предварительным данным, пострадали двое детей. Их увезли в больницу.

После стрельбы подросток пытался скрыться. На одной из улиц его успели задержать правоохранители.

Причины и мотивы стрельбы устанавливаются. Официальных комментариев пока не поступало.

