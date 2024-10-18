сегодня в 14:34

Mash: 300 украинских бойцов сбежали с позиций в Курской области

Порядка 300 украинских военных самовольно покинули занятые позиции в районе Толстого Луга Курской области, так они пытались сбежать из «полукотла», сообщает Mash .

ВС РФ накрыли бегущего противника артиллерией и дронами. Порядка 50 бойцов погибли, также несколько десятков солдат ВСУ взяли в плен, большинство сдались добровольно.

На видеоролике показано, как украинцы идут по полю, растянувшись в цепочку. С беспилотника на них сбрасываются боеприпасы, видны взрывы.

Кроме того, ВС РФ освободили село Плехово в Курской области. Теперь из этого населенного пункта военные атакуют позиции противника в Судже.

Также российские войска атакуют ВСУ с шести основных направлений, замыкая кольца вокруг противника.