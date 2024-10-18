Пытались сбежать из «полукотла»: 300 солдат ВСУ бросили позиции в Курской области
Mash: 300 украинских бойцов сбежали с позиций в Курской области
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Порядка 300 украинских военных самовольно покинули занятые позиции в районе Толстого Луга Курской области, так они пытались сбежать из «полукотла», сообщает Mash.
ВС РФ накрыли бегущего противника артиллерией и дронами. Порядка 50 бойцов погибли, также несколько десятков солдат ВСУ взяли в плен, большинство сдались добровольно.
На видеоролике показано, как украинцы идут по полю, растянувшись в цепочку. С беспилотника на них сбрасываются боеприпасы, видны взрывы.
Кроме того, ВС РФ освободили село Плехово в Курской области. Теперь из этого населенного пункта военные атакуют позиции противника в Судже.
Также российские войска атакуют ВСУ с шести основных направлений, замыкая кольца вокруг противника.