ПВО за сутки сбила 28 украинских БПЛА над территорией России
Силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Днем 2 ноября были сбиты три украинских БПЛА над Белгородской областью и один над Курской.
Ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата.
По восемь БПЛА были сбиты над территориями Курской и Брянской областей, два - над Белгородской областью, три - над Орловской областью, по одному над Ростовской и Нижегородской областями и Крымом.