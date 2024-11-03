ПВО за сутки сбила 28 украинских БПЛА над территорией России

Силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Днем 2 ноября были сбиты три украинских БПЛА над Белгородской областью и один над Курской.

Ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

По восемь БПЛА были сбиты над территориями Курской и Брянской областей, два - над Белгородской областью, три - над Орловской областью, по одному над Ростовской и Нижегородской областями и Крымом.