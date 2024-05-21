ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали вражеский БПЛА над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.
«Около 21:45 по Москве пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.
Ранее стало губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что женщина за рулем автомобиля пострадала в результате атаки БПЛА-камикадзе. Ее осмотрели медики и отпустили домой после необходимых процедур.