ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

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«Около 21:45 по Москве пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее стало губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что женщина за рулем автомобиля пострадала в результате атаки БПЛА-камикадзе. Ее осмотрели медики и отпустили домой после необходимых процедур.