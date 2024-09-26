ПВО сбила два дрона ВСУ над Белгородской областью
Вечером 26 сентября российские средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над Белгородской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Около 21.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее украинские войска в результате обстрелов ранили шестерых гражданских в Белгородской области.