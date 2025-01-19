сегодня в 22:29

ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Брянской областью

Силы ПВО сбили 4 украинских БПЛА в небе над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — сообщил он.

На место прибыли оперативные и экстренные службы. Разрушений не зафиксировано.

Ранее киевский режим снова пытался атаковать Курскую область, но силы ПВО уничтожили вражеский объект.