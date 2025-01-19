ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Брянской областью
Силы ПВО сбили 4 украинских БПЛА в небе над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — сообщил он.
На место прибыли оперативные и экстренные службы. Разрушений не зафиксировано.
Ранее киевский режим снова пытался атаковать Курскую область, но силы ПВО уничтожили вражеский объект.