ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ в Белгородской области
Два дома повреждены при отражении атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Два дома повреждены при отражении атаки беспилотника ВСУ в Чернянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и поврежден один автомобиль», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Сообщается также о возгорании сухой травы, которое было потушено добровольной пожарной дружиной.
Пострадавших нет, добавил Гладков.