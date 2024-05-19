ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ в Белгородской области

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Два дома повреждены при отражении атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области

Два дома повреждены при отражении атаки беспилотника ВСУ в Чернянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и поврежден один автомобиль», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сообщается также о возгорании сухой травы, которое было потушено добровольной пожарной дружиной.

Пострадавших нет, добавил Гладков.