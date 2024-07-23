ПВО отбила воздушную атаку в Брянской области
Система ПВО в Брянской области сбила два дрона ВСУ
Система ПВО сбила два беспилотника ВСУ самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений при воздушной атаке нет, уточнил Богомаз.
Ранее два человека были ранены при налете дронов ВСУ на Белгородскую область.