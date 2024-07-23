ПВО отбила воздушную атаку в Брянской области

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Система ПВО в Брянской области сбила два дрона ВСУ

Система ПВО сбила два беспилотника ВСУ самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений при воздушной атаке нет, уточнил Богомаз.

Ранее два человека были ранены при налете дронов ВСУ на Белгородскую область.