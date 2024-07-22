Дроны ВСУ атаковали три автомобиля в Белгородской области

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Двое мужчин ранены в Белгородской области при атаке дронов на автомобили

Двое мужчин ранены в Белгородской области при атаке дронов на автомобили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В районе села Богун-Городок Борисовского района два автомобиля были атакованы дронами. Пострадали оба водителя.

«После оказания медицинской помощи мужчину с баротравмой и сотрясением головного мозга отпустили на амбулаторное лечение. Второго пострадавшего со множественными осколочными ранениями доставляют в областную клиническую больницу, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В Шебекино FPV-дроном атакован грузовой автомобиль. У транспортного средства посечен прицеп.

Ранее в регионе скончался мужчина, получивший ожоги при нападении беспилотника на автомобиль.