ПВО Бахрейна перехватила 5 ракет, выпущенных из Ирана

Системы ПВО Бахрейна перехватили 5 ракет, выпущенных из Ирана по территории королевства, сообщает ТАСС .

«ПВО страны отследили и уничтожили пять баллистических ракет, направленных Ираном по Бахрейну», — говорится в заявлении бахрейнских сил обороны.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.