Путин прокомментировал обманы россиян на миллиарды рублей мошенниками с Украины

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с обманом россиян телефонными мошенниками. По словам главы государства, «объемы жульничества зашкаливают», причем часто граждан России обманывают именно украинские аферисты, которые работают с одобрения киевских спецслужб.

«Объемы этого жульничества, они просто, знаете, зашкаливают», — высказался глава государства в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

В России банки научились оперативно выдавать кредиты, однако перед одобрением займа они обязаны проверять платежеспособность клиентов, подчеркнул Путин. По его словам, это призывают делать и финансовые законы.

Путин добавил, что нынешняя ситуация с телефонными мошенниками, которые атакуют россиян, «вызывает очень большую тревогу». По словам президента, глава Сбера Герман Греф говорил ему, что украинские мошенники украли более 250 миллиардов рублей со счетов банковской системы страны. Владимир Путин обратил внимание, что телефонные аферисты с Украины работают под контролем своих спецслужб, а телефонное мошенничество в этой стране практически возведено в ранг госполитики.