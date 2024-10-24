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Путин: около 2 тыс бойцов ВСУ попали в окружение под Курском

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что российские военнослужащие успешно продвигаются вперед по всем линиям соприкосновения в зоне СВО. Порядка двух тысяч бойцов ВСУ находятся в окружении под Курском, пишет ТАСС .

Путин заявил, что российские военные уже начали ликвидировать украинские группировки в Курской области. По данным на 24 октября, в регионе окружены порядка 2 тысяч украинских бойцов.

Армия России успешно продвигается по всем направлениям в зоне специальной военной операции.

ВСУ вторглись в Курскую область России в начале августа 2024 года. С того времени ВС РФ активно оттесняют врага и ликвидируют его.