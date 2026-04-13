«Пусть приезжает, кто хочет. Мне п****»: казанец стреляет во всех подряд
Жители многоэтажного дома на улице Кулахметова в Казани Республики Татарстан пожаловались на мужчину, который в течение года безнаказанно стреляет в детей, взрослых, по автомобилям и домам. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».
12 апреля мужчина выстрелил в плечо ребенку, с которым шла мать. Она пошла в отделение полиции и написала заявление.
Меры не принимают. При этом стрелок говорит, что якобы «решит любой вопрос с полицией». Местные жители надеются на военную прокуратуру.
На опубликованной в Сети записи мужчина на костылях достал пистолет, прицелился, перезарядил и выстрелил. Затем он матерился на прохожих.
«Это мой двор, это мой район н****. Пусть приезжают кто хочет, мне п****», — сказал он.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.