«Пусть приезжает, кто хочет. Мне п****»: казанец стреляет во всех подряд

Житель Казани безнаказанно стреляет в детей и взрослых уже год

Жители многоэтажного дома на улице Кулахметова в Казани Республики Татарстан пожаловались на мужчину, который в течение года безнаказанно стреляет в детей, взрослых, по автомобилям и домам. Об этом сообщает Telegram-канал « Жесть Казани ».

12 апреля мужчина выстрелил в плечо ребенку, с которым шла мать. Она пошла в отделение полиции и написала заявление.

Меры не принимают. При этом стрелок говорит, что якобы «решит любой вопрос с полицией». Местные жители надеются на военную прокуратуру.

На опубликованной в Сети записи мужчина на костылях достал пистолет, прицелился, перезарядил и выстрелил. Затем он матерился на прохожих.

«Это мой двор, это мой район н****. Пусть приезжают кто хочет, мне п****», — сказал он.

