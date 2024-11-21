Пушилин: 12 человек ранены при ударе ВСУ по Горловке

Вооруженные формирования Украины 21 ноября обстреляли центр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего 12 мирных жителей получили травмы различной степени тяжести, среди них глава Никитовского района Ирина Джеломанова. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что Джеломанова получила ранение в ходе обстрела ВСУ. Ей, как и другим гражданам, оказывается профессиональная помощь медиков. Глава ДНР отметил, что противник наносит удары, которые бессмысленны с военной точки зрения, но очень чувствительны для простых людей.

«В результате прицельных ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остаются без электричества и тепла. Продолжаем делать все необходимое для возвращения в город света, тепла и воды», — пояснил Пушилин.

Глава ДНР пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы. Он также призвал население республики быть максимально внимательным и осторожным.