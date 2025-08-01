Пункт назначения: фура с битумом столкнулась с лесовозом и вспыхнула в Ленобласти

Водитель фуры с битумом погиб при столкновении с лесовозом в Ленобласти

Водитель фуры с битумом погиб при столкновении с лесовозом на трассе в Ленинградской области. Предварительно, в результате ДТП мужчина скончался на месте, сообщает «Mash на Мойке» .

Страшная авария произошла в пятницу на развязке М 10 и А 120 в Тосненском районе. По словам очевидцев, после столкновения фура загорелась и продолжила полыхать длительное время.

На опубликованных кадрах видно, как лесовоз начал поворачивать налево, когда в него на полном ходу врезалась фура с битумом. После столкновения большегрузы отбросило на находящийся на развязке «паркетник», а бревна рассыпались по трассе.

По предварительным данным «Леноблпожспаса», в результате ДТП водитель битумовоза не успел покинуть кабину и погиб на месте. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали.