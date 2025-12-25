Публицист Борис Славин с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию

сегодня в 05:53

Бывший помощник Горбачева находится в тяжелом состоянии после ДТП

Известный политолог и бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева Борис Славин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на его сына, инцидент произошел в среду вечером в центре Москвы, где публициста сбил автомобиль.

В настоящее время Славин находится в Городской клинической больнице имени Боткина. По данным источника телеканала, медики диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и раны лица. Информацию о нахождении отца в реанимации подтвердил его сын.

Борис Славин — советский и российский политолог, журналист, публицист, профессор кафедры политологии МПГУ, действительный член Академии политических наук. Он известен как бывший помощник президента «Горбачев-Фонда» Михаила Горбачева.

Обстоятельства ДТП и личность водителя устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.