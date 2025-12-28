Психбольные преступники убили санитара и сбежали из больницы под Волгоградом

В психиатрической больнице в хуторе Логовском под Волгоградом осужденные зарезали санитара и сбежали, сообщает V1.ru .

Нападение произошло рано утром 27 декабря, но полиция не сделала официального заявления.

Источник рассказал, что все случилось, когда санитар спал. Больные забрали у мужчины ключи и сбежали. Убийцы были в психбольнице больше года — их перевели на лечение из тюремной больницы Камышинского района.

«Два пациента убили санитара на смене, зарезали и сбежали. 13-е отделение, общепсихиатрическое. Кто это натворил, они были бывшие „принудчики“, уголовники», — уточнил источник.

По его словам, преступников с принудительного лечения перевели в обычное отделение и хотели оформлять в интернат.

Как отметили другие источники, один осужденный сразу после суда был отправлен в психиатрическую больницу в хутор Логовской на принудительное лечение.

А источник в органах власти добавил, что у убитого пожилого санитара насчитали восемь ножевых ранений и следы борьбы на руках. Преступников задержали через несколько часов.

27 декабря около больницы находились экстренные службы, полиция и следователи. Но официальных комментариев все еще нет.

