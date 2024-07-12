Психбольной вонзил нож по ручку в голову петербургскому полицейскому

Полицейский из Петербурга идет на поправку после удара ножом в висок

Директор НИИ им. Джанелидзе, врач-нейрохирург Вадим Мануковский рассказал, как спасли молодого полицейского, которому вонзили в висок нож. Весной 2024 года страж порядка получил тяжелейшую травму после нападения психически больного человека, сообщает газета «Петербургский дневник».

В марте наряд ППС в сопровождении бригады психиатров и пожарных был направлен к человеку с психическим расстройством, который забаррикадировался в своей квартире и поджег ее. После того, как, казалось бы, пациент успокоился, он внезапно схватил кухонный нож и вонзил его в висок сотруднику полиции.

Тогда стража порядка госпитализировали с тяжелейшей травмой, а сейчас молодой правоохранитель пошел на поправку. Практически три месяца он находится на лечении и реабилитации в НИИ скорой помощи.

«Височная кость тоньше 1 мм, поэтому нож вошел в голову по ручку, было задето левое полушарие мозга. Левое полушарие доминантное, в этой зоне проходят очень важные центры, там находится центр Брока — участок мозга, отвечающий за формирование синтеза речи», — рассказал врач.

Чудом нож прошел, не задев магистральные сосуды и не спровоцировав инсульт, внутримозговое кровотечение или даже летальный исход. Тем не менее, у специалистов были серьезные опасения касательно неврологического статуса пациента.

Спасение раненого полицейского проходило в несколько этапов. Сначала врачи предельно аккуратно извлекли нож из виска и тщательно обработали мозговое ранение. Немедленно закрыть рану было нельзя, чтобы предотвратить сдавливание, поэтому пациенту временно наложили тонкую повязку. Через несколько дней специалисты перешли к следующим фазам хирургического вмешательства — краниопластике. Операцию выполнял Вадим Мануковский.

«Кропотливая работа многих специалистов помогла достичь хорошего результата», — заключил профессор.