Психбольной мужчина распилил бензопилой свою мать под Санкт-Петербургом

Полицейские задержали подозреваемого в расчленении своей матери в Шушарах под Санкт-Петербургом. По факту обнаружения частей тела женщины возбудили дело по статье «Убийство», сообщает 78.ru.

Человеческие останки заметили в поле между Московским шоссе, 304 и магазином «Петрович». Там лежали два мусорных пакета, от которых исходил сильный гнилостный запах. В одном нашли туловище человека без конечностей и одежды. Во втором пакете была голова, предположительно, женщины 35-40 лет.

Задержанный мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Предварительно, он сначала убил на диване молотком свою мать, а затем распилил ее бензопилой.

Злоумышленника задержали, когда он выходил с мешками из дома на Московском шоссе. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.