Психбольная бабушка пыталась задушить 7-летнюю внучку прямо на улице Воронежа

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Бабушка пыталась задушить семилетнюю внучку прямо на одной из улиц Воронежа. Медики выявили у пожилой женщины хроническое психическое расстройство, сообщает ГСУ СК России по Воронежской области.

Инцидент произошел в конце августа текущего года на улице Циолковского. В палисаднике у жилого дома местная жительница попыталась задушить свою 7-летнюю внучку. Спасли девочку прохожие, которые вызвали сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Прибывшие на место врачи оказали пострадавшей девочке необходимую медицинскую помощь.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, пенсионерка страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения преступления женщина не осознавала последствий своих действий.

Местная жительница нуждается в принудительной госпитализации в учреждение, которое предоставляет стационарную психиатрическую помощь. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.