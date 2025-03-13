Психанула: в Ленобласти девушка-трансгендер* напала с ножом на мать и подругу

Трансгендер* ранил ножом двух человек в Ленобласти и сбежал

Две жительницы Мурина в Ленинградской области получили серьезные ранения, на них напала с ножом трансгендерная* девушка, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Инцидент произошел 12 марта вечером. В полицию позвонил мужчина, который сообщил, что его жену ранили ножом.

По данным полиции, 24-летняя девушка, которая сменила пол 1,5 года назад, во время конфликта со своей матерью и подругой набросилась на них с ножом.

«В итоге у подруги трансгендера* множественные раны на спине, животе и груди, а у ее 45-летней матери сильные порезы на теле и шее», — уточняется в сообщении.

Обе пострадавшие находятся в реанимации. Как рассказала подруга нападавшей, та находилась в сложном психологическом состоянии, поэтому ей вызвали скорую. В это время трансгендерная* девушка схватилась за нож.

После нападения она сбежала. Ее объявили в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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