сегодня в 12:51

ВС России захватили 23 опорных пункта ВСУ на купянском направлении за сутки

Российские силы на купянском направлении загнали подразделения ВСУ в ловушку, захватив сразу 23 опорных пункта противника за сутки, сообщает SHOT .

Укранские подразделения пытались провести атаку у Петропавловки и Голубовки, но их обнаружила разведка ВС РФ. В результате пехота и техника ВСУ попали под удар Су-34 и артиллеристов.

Сброшенные ФАБ-500 уничтожили личный состав и полевой склад боеприпасов противника. Затем участок фронта попал «в клешни» российских штурмовиков — те начали выбивать украинцев из их «опорников». Лавируя по окопной сетке, бойцы ВС РФ зачищали ее.

В итоге российским силам удалось практически вплотную подойти к Купянску, до него осталось 1,5 км.