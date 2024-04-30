Против предполагаемого виновника ДТП в Москве возбудят уголовное дело

Фото - © По факту ДТП со смертельным исходом в Москве возбудят уголовное дело/ Telegram-канал Прокуратуры Москвы

По факту ДТП со смертельным исходом в Москве возбудят уголовное дело

По факту ДТП в Москве, в котором погибли два человека, возбудят уголовное дело, сообщили в столичной прокуратуре.

В районе деревни Терехово водитель автомобиля «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ВАЗ».

В результате дорожной аварии погибли два человека, находившиеся в отечественном автомобиле, два ребенка получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, водитель «Мерседеса» был пьян.

«На контроле в прокуратуре привлечение водителя 2004 г. р. к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о передаче материалов в территориальный орган СК», — сказано в Telegram-канале ведомства.